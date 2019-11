Premiul, in valoare de 10.000 de euro datorita Fundatiei Jean-Luc Lagardere, a fost creat in 2013 de Institutul Lumii Arabe (IMA) din Paris, prezidat de Jack Lang.

La acordarea premiului, juriul a salutat "un scriitor indraznet, cu un stil asertiv si fascinant, care trimite cititorul in inima tabuurilor societatii egiptene si arabe". "In the Spider's Room" ('In camera paianjenului') este un "roman care se doreste o oda adusa tolerantei si umanismului", a estimat juriul prezidat de Pierre Leroy.

Premiul pentru literatura araba este "o cutie de rezonanta pentru scriitorii care marturisesc…