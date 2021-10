Stiri pe aceeasi tema

- Premiul Nobel pentru pace pe anul 2021 a fost atribuit jurnalistilor Maria Ressa, din Filipine, si Dmitri Muratov, din Rusia, pentru „lupta lor curajoasa”, in favoarea libertatii de exprimare, a anuntat vineri Comitetul Nobel norvegian, informeaza Agerpres .„Doamna Ressa si domnul Muratov primesc Premiul…

- Gigantul tech Google i-a avertizat joi pe trei jurnaliști maghiari critici la adresa puterii de la Budapesta cu privire la o tentativa de spargere a parolelor conturilor de email de pe platforma sa de catre actori finanțați de stat, relateaza Euractiv.Compania a trimis mesajul de avertizare…

- Premiul Nobel pentru Pace 2021 a fost decernat de Comitetul Nobel nervegian din Oslo Mariei Ressa, 58 de ani, jurnalista de origine filipineza, și lui Dmitri Muratov, 59 de ani, gazetar rus. Academia Regala Suedeza a menționat „eforturile lor de a proteja libertatea de expresie, care este o precondiție…

- Premiul Nobel pentru pace pe anul 2021 a fost atribuit jurnalistilor Maria Ressa din Filipine si Dmitri Muratov din Rusia pentru 'lupta lor curajoasa' in favoarea libertatii de exprimare, a anuntat vineri Comitetul Nobel norvegian.

- Premiul Nobel pentru Pace a fost caștigat in 2021 de jurnaliștii Maria Ressa și Dmitri Muratov pentru „lupta lor curajoasa pentru apararea libertații de exprimare in Filipine și Rusia”.

- Premiul Nobel pentru Pace a fost atribuit joi de catre Comitetul Nobel jurnalistilor Maria Ressa din Filipine si Dmitri Muratov din Rusia, informeaza News.ro. Știre in curs de actualizare.

- Rusia amenința sa blocheze in intregime YouTube pe teritoriul ei dupa suspendarea contului canalului RT in limba germana și a unui alt canal media apropiat, Der Fehlende Part. Acestea sunt acuzate ca au difuzat „informații false” legate de Covid-19. Moscova promite „toleranța zero pentru astfel de incalcari”.…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru USR PLUS al Sanatatii, arata ca Romania s-a clasat in top 5 mondial dupa numarul infectarilor si dupa numarul de decese, potrivit statisticii portalului specializat Worldometer, informeaza G4media.ro. „Suntem in top 5 mondial alaturi de tari cu o populatie de cel putin…