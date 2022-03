Stiri pe aceeasi tema

- Deși intreaga gala a fost acaparata de incidentul neplacut dintre Will Smith și Chris Rock, Premiile Oscar inseamna mai mult decat atat, iar pentru unii a fost chiar o seara importanta. Irina Margareta Nistor a fost invitata Oanei Tache, ieri, la Tic Talk! Ne-a povestit despre nominalizații din acest…

- La decernarea Premiilor Oscar 2022, seara a inceput diferit de modul in care se așteptau invitații celebrii. Un conflict a atras atenția tuturor in timpul inregistrarii live a fastuosului eveniment.

- Un incident surprinzator al ediției cu numarul 94 a Premiilor Oscar de anul acesta a facut inconjurul lumii in doar cateva ore. Gala a fost perturbata de un schimb de replici incredibil, dupa ce cunoscutul actor de la Hollywood, Will Smith, s-a simțit jignit de o gluma, aparent inofensiva, facuta de…

- Will Smith l-a palmuit pe Chris Rock la Premiile Oscar 2022, care au avut loc duminica noapte, dupa o gluma despre soția lui, Jada. Momentul a starnit rumoare atat in sala cat și in mediul online. „Nu pronunta numele sotiei mele cu gura ta nenorocita”, i-a strigat Will Smith lui Chris Rock, dupa care…

- Will Smith este subiectul dezbaterilor pe internet, in acest moment, dupa un moment violent la Gala Oscar. Actorul a urcat pe scena și l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock, dupa ce acesta a facut o gluma despre soția sa. Rock a spus ca se așteapta sa o vada pe Jada Pinket Smith in „G.I. Jane” 2. A…

- Au fost scene șocante, seara trecuta, la premiile Oscar. Spre surprinderea tuturor, Will Smith l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock pentru ca a menționat-o pe soția Jada Pinkett Smith in timpul celei de-a 94-a ediții a Premiilor Academiei. Incidentul pur și simplu a uimit pe toata lumea. Iata cum s-a…

- Un moment care i-a lasat cu gura cascata pe toti cei aflati in sala decernarii Premiilor Oscar a avut loc atunci cand Chris Rock a facut o gluma pe seama sotiei lui Will Smith. Acesta a urcat pe scena si i-a dat o palma lui Chris Rock.

- Incidentul a avut loc pe un bulevard al orașului Galați. In zona se desfașoara o lucrare de modernizare a infrastructurii, iar bomba a fost descoperita pe șantier.Bomba din Al Doilea Razboi Mondial gasita pe un santier„In urma verificarii, echipa pirotehnica a constatat ca elementul de muniție este…