- Interpretii Post Malone, Ariana Grande, Taylor Swift, Drake si Billie Eilish se numara intre nominalizatii la American Music Awards 2019, gala ce va avea loc pe 24 noiembrie, la Los Angeles.Nominalizarile au fost anuntate joi, gradual, in timpul emisiunii „Good Morning America” si online,…

- Artista spaniola Rosalia si cantareata americana Halsey se numara printre primele vedete confirmate sa sustina recitaluri la gala MTV Europe Music Awards, care va avea loc la 3 noiembrie in orasul spaniol Sevilia, relateaza EFE. Pavilionul FIBES-Palatul Expozitiilor si Congreselor din oras va gazdui…

- Exodul creierelor: doua milioane de romani au aplicat pentru joburi in strainatate, majoritatea pana in 35 de ani. Germania și Marea Britanie atrag cei mai mulți specialiști Romanii vor sa lucreze in strainatate, in conditiile in care de la inceputul anului si pana in prezent s-au inregistrat aproape…

- Uniunea Europeana trebuie sa invete "sa foloseasca limbajul puterii", le-a spus luni deputatilor europeni candidatul propus pentru functia de sef al diplomatiei europene, Josep Borrell, avertizand ca blocul comunitar trebuie sa actioneze sau sa riste sa fie zdrobit de superputeri precum SUA sau China,…

- Cu nominalizari la sapte categorii, Ariana Grande ar putea deveni marea castigatoare a editiei din 2019 a MTV Europe Music Awards (EMA), decernate in cadrul galei din 3 noiembrie de la Sevilla, relateaza miercuri EFE. Potrivit listei publicate de celebrul post de muzica MTV, Ariana Grande…

- Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași incepe miercuri Foto: Arhiva. Miercuri, 2 octombrie, începe la Iasi, cea de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional de Literatura și Traducere Iași – FILIT, considerat unul dintre cele mai mari festivaluri de profil…

- Ca urmare, echipa noastra va putea intalni in play off una dintre cele patru ocupante ale primelor locuri din celelalte grupe, mai puțin AN Brescia, cu care a jucat in turul precedent. Acestea sunt: OSC Budapesta (Ungaria), CN Terrassa (Spania) și Jadran Split (Croația). Tragerea la sorți…

- Un sondaj realizat de organizația pentru drepturile femeilor din Olanda la care au participat 21.880 de barbați din 7 țari a desemnat femeile din Romania ca fiind cele mai frumoase din Europa. Barbati din Franta, Germania, Spania, Italia, Belgia, Olanda si Austria au fost pusi sa aleaga care femei li…