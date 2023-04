Premiile Gopo 2023: Filmul ”Oameni de treabă” câștigător absolut al Oscarurilor românești Premiile Gopo 2023 au fost decernate aseara, intr-o fastuoasa gala ce a avut loc la Teatrul Național din București, la care invitații s-au pregatit cu fast, mai ales pentru ”covorul roșu”. ”Oameni de treaba” s-a dovedit cel mai premiat film al celei de 17-a ediții a prestigioaselor trofee ale cinematografiei romanești. Filmul regizat de Paul Negoiescu a luat cele mai importante premii, amintim: ”cel mai bun lungmetraj”, ”cel mai bun actor in rol principal” ori ”cea mai buna regie”. Circa 650 de profesioniști implicați in filmul romanesc au votat pentru decernarea premiilor ce poarta numele marelui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Oameni de treaba", regia Paul Negoescu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfasurat, marti seara, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.

- Filmul „Oameni de treaba”, regia Paul Negoescu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfasurat, marti seara, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti.

- Filmul "Oameni de treaba", regia Paul Negoescu, a primit Trofeul Gopo pentru cel mai bun film de lungmetraj la Gala Premiilor Gopo, care s-a desfasurat, marti seara, la Sala "Ion Caramitru" a Teatrului National "I.L. Caragiale" din Bucuresti.

- Filmul "Oameni de treaba", regizat de Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian si Crina Semciuc in distributie, va putea fi urmarit de marti pe Netflix. Comedia neagra ce il are ca protagonist pe Iulian Postelnicu in rolul lui Ilie, un politist intr-un sat de granita din nordul…

- Filmul "Oameni de treaba", regizat de Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian si Crina Semciuc in distributie, va putea fi urmarit de marti pe Netflix.Comedia neagra ce il are ca protagonist pe Iulian Postelnicu in rolul lui Ilie, un politist intr-un sat de granita din nordul…

- Profesioniști pasionați, care au contribuit semnificativ la realizarea unora dintre cele mai importante producții de film ale Romaniei, monteurii de film Melania Oproiu, Nita Chivulescu și Mircea Ciocaltei vor fi omagiați la cea de-a XVII-a ediție a Premiilor Gopo. Contribuția lor va fi recompensata…

- Actorul Teatrului Tineretului pietrean, bucureșteanul Mircea Postelnicu, este nominalizat in cadrul Premiilor Gopo 2023, la categoria “Cel mai bun actor intr-un rol principal”, pentru rolul sau Liviu din filmul „Crai nou”, dupa un scenariu și in regia Alinei Grigore. Filmul este nominalizat la 8 categorii,…

- „Metronom”, regizat de Alexandru Belc, a primit cele mai multe nominalizari, respectiv 11, la gala Premiilor Gopo 2023, care va avea loc pe 25 aprilie. „Crai Nou” , „Imaculat”, „Metronom” , „Miracol”, „Oameni de treaba” și „Pentru mine tu ești Ceaușescu” sunt producțiile care intra oficial in cursa…