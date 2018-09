Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila il va primi, marti, la Palatul Victoria, pe premierul Republicii Slovace, Peter Pellegrini, aflat in vizita oficiala in Romania, se arata intr-un comunicat al Guvernului roman. Vizita oficiala in Romania a premierului Republicii Slovace are loc la invitatia prim-ministrului…

- Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a avut astazi, la Palatul Victoria, o noua intalnire de lucru, prezidata de prim ministrul Viorica Dancila. Potrivit Biroului de Presa al Guvernului Romaniei, cu acest prilej, a fost aprobat…

- Premierul Viorica Dancila a reiterat importanta deosebita pe care tara noastra o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentatii Asociatiei Investitorilor din Romania (AIR) in Republica Moldova. Potrivit…

- Intalnire de ultima ora la Palatul Victoria! Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ministrul Culturii, George Ivașcu, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, dar și vicepremierul Ana Birchall au fost chemați astazi de premierul Dancila la Guvern

