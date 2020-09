Stiri pe aceeasi tema

- ​Europa „este în pericol”, în timp ce înca nu a reusit sa-si defineasca noul loc în economia globala, a avertizat prim-ministrul ungar Viktor Orban, luni, la un forum de politica internationala desfasurat la Bled, în Slovenia, potrivit agenției MTI, citate de…

- Japonia are are o populație mult imbatranita, mulți oameni fiind internați in centre de ingrijire. Chiar și așa, disciplina și pregatirea au facut ca pandemia sa nu loveasca acolo unde ajunge cel mai ușor: la cei batrani, care traiesc in instituții de ingrijire, scrie Washington Post.Japonia are cea…

- Dupa doi ani de stagnare, piata smartphone-urilor a fost lovita masiv de pandemie. Vanzarile s-au prabușit in prima jumatate a anului Pandemia a continuat sa creeze probleme producatorilor de smartphone-uri si in al doilea trimestru al anului, ducand la o scadere similara celei din primul trimestru.…

- Ambasadorul Statelor Unite în Polonia a declarat ca criticile Uniunii Europene pe tema aderarii Poloniei la democrație sunt „exagerate”, declarațiile sale survenind într-un moment când, din cauza reformelor sale juridice, Varșovia risca sa se trezeasca cu o reducere a bugetului…

- "Pare ca virusul se reproduce mai bine si poate fi transmisibil, dar inca suntem la stadiul de a incerca sa confirmam acest lucrul. Exista geneticieni foarte buni care studiaza virusurile", a comentat Anthony Fauci, director al Institutului american de boli infectioase, pentru revista Jama. Dupa…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a declarat intr-un interviu acordat sambata agentiei DPA ca nu exclude posibilitatea reinchiderii unor frontiere din Uniunea Europeana din cauza coronavirusului, dar doreste ca orice astfel de masuri sa fie luate numai prin vot, scrie Agerpres . La inceputul…

- Uniunea Europeana elaboreaza noi reguli pentru a impiedica companiile subvenționate din China sau Statele Unite sa preia campioanele sale industriale sau sa caștige contracte publice, relateaza CNN.