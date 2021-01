Premierul Australiei, Scott Morrison, nu se grabește sa se vaccineze, pentru a nu-și asuma „riscuri inutile”, asta in ciuda presiunilor pentru accelerarea campaniei de vaccinare din Țara Cangurilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Morrison, care la inceputul pandemiei a spus ca Australia va fi un “lider” in materie de vaccinare, a dat de inteles ca tarile […] The post Premierul unei țari face un pas inapoi in privința vaccinarii: „Sa nu ne asumam riscuri inutile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .