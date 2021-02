Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va analiza toate sporurile primite de bugetari, pentru a vedea daca ele se justifica sau nu. Premierul Florin Cițu mai spune ca se are in vedere modificarea legii salarizarii, pentru a elimina inechitațile din sistemul public. Printre sporurile care sunt șanse sa dispara se numara sporul de…

- Ministrul Energiei: Listarea unor pachete minoritare la companiile naționale nu inseamna privatizare. Statul va ramane actionar majoritar in toate societatile de interes strategic Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea…

- LOVITURA… Premierul Florin Cițu a spus ca are in vedere modificarea legii salarizarii pentru a elimina nedreptațile din sistemul public. Cu alte cuvinte, Guvernul ar putea taia din sporurile bugetarilor. Analiza acestor sporuri va fi facuta dupa ce, saptamana trecuta, au fost aduse in discuție sporurile…

- Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare si de a face investitii, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Ca in povestea cu…

- ​Sinecurile de la ANRE. Fabuloasele salarii ale politrucilor care "s-au jucat" cu preturile la energie electrica si la gaze ● Bugetul va fi prezentat în Parlament la începutul lunii februarie. Guvernul nu-si asuma raspunderea. ●Florin Cîtu vine cu o mare surpriza în…

- Premierul Florin Citu a explicat miercuri, dupa sedinta de Guvern, de ce s-a luat decizia de a se ingheta salariile bugetarilor in 2021, dar si ce modificari s-au adus actului normativ privind suspendarea ratelor bancare.

- Premierul Florin Citu a anunțat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca salariile si sporurile de care beneficiaza personalul din administratia publica centrala si locala, inclusiv cel care ocupa functii de demnitate publica, se vor mentine anul viitor la nivelul celor din decembrie 2020.

- Anul 2021 aduce un salariu minim mai mare cu 40 de lei, dar și inghețarea salariilor bugetarilor. Guvernul pregatește ajutoare de stat pentru sectorul HoReCa și prelungirea șomajului tehnic Guvernul a prezentat luni seara proiectul de ordonanta privind masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin…