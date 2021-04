Premierul Florin Citu si-a delegat atributiile de ministru interimar al Sanatatii catre secretarul de stat in MS Andrei Baciu, au confirmat, pentru AGERPRES, surse oficiale.



Prim-ministrul a preluat, miercuri, interimatul la MS, dupa ce, in prealabil, l-a revocat din functie pe Vlad Voiculescu, iar vicepremierul Dan Barna a refuzat sa fie ministru interimar al Sanatatii.



"Odata cu propunerea de revocare din functie a domnului Vlad Voiculescu am trimis domnului presedinte si propunerea de numire a domnului Dan Barna in functia de ministru interimar al Sanatatii. Avand in…