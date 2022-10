Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Arad, ca rezultatele controlului privind masurile luate de Romania pentru a fi acceptata in Schengen, efectuat de o echipa de experți, vor fi prezentate saptamana viitoare. De asemenea, ministrul de interne Lucian Bode i-a transmis o invitație omologului…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri la Antena 3, despre intalnirea cu sefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruta Kovesi, ca au discutat despre in primul rand urgentarea numirilor ofiterilor si a agentilor de politie judiciara, la structura suport., iar Romania este prima tara…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca aderarea la spatiul Schengen este un obiectiv foarte important pentru Romania si ca nu exista "nicio justificare rationala si obiectiva pentru care aceasta decizie sa nu fie adoptata in cel mai scurt timp" .

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, afirma, in urma unei intalniri cu presedintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, ca PNL va continua sa joace un rol foarte important in cadrul PPE. ”In ceea ce priveste aderarea Romaniei la spatiul Schengen, prietenii nostri din familia popularilor…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, in urma unei intalniri cu președintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, ca PNL joaca un rol important in familia PPE și ca Romania este mai aproape ca niciodata sa fie acceptata in spațiul Schengen. ”Actualul context european este deosebit…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode s-a intalnit in cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o in Spania cu omologul sau din aceasta tara, Fernando Grande Marlaska Gomez. Ministrul a transmis, despre aderarea la Schengen, ca Romania si-a asumat toate obligatiile, dar nici astazi, la mai mult de 10…

- Lucian Bode a declarat agenției spaniole de știri EFE ca obiectivul primordial al Romaniei este aderarea la spațiul Schengen, dupa ce a petrecut mai mult de unsprezece ani respectand cerințele impuse, scrie euroefe.euractiv.es. Ministrul roman de Interne a spus ca Romania asigura securitatea a 2070…

- Aderarea la spatiul Schengen va fi „o bariera inlaturata”, a declarat sambata ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode. „Ne vom bate in continuare pentru proiecte de tara precum aderarea la spatiul Schengen sau includerea Romaniei in programul VISA Waiver. Sunt doua teme majore pe agenda PNL, care…