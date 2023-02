Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a fost primit sambata, la Cairo, de omologul sau egiptean, Mostafa Madbouly, cu care a discutat despre relatiile economice dintre cele doua state. Romania solicita Egiptului ingrasaminte, in timp ce Egiptul cauta sa importe mai multe cereale.

- Premierul Nicolae Ciuca se afla intr-o vizita de lucru in Egipt. Seful guvernului a fost primit pe aeroportul din Cairo de premierul egiptean, Mostafa Madbouly. In cursul dupa-amiezii, se va intalni cu membri ai comunitatii romanesti in tara nord-africana.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat vineri, 13 ianuarie, ca țara noastra sprijina in continuare Ucraina și refugiații aflați in Romania, dar a precizat ca autoritațile de la București trebuie sa gaseasca soluții de integrare a acestora. Precizarile au venit in contextul in care statul roman cheltuie…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a fost primit de șeful Executivtului la Palatul Victoria. Discutiile vor fi in marja Reuniunii ministrilor Afacerilor Externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice care incepe marti, la Bucuresti. Seful NATO este insotit la sediul Guvernului de catre…