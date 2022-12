Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Tarilor de Jos, Mark Rutte, a prezentat luni, intr-un discurs rostit la Haga, scuzele oficiale ale guvernului pentru rolul statului olandez in sclavie, pe care a calificat-o drept crima impotriva umanitatii, relateaza AFP si Reuters.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 19 decembrie 2022, urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90 2021 privind unele masuri din domeniul pensiilor publice PL x 415 04.10.2021 ; Decret pentru promulgarea Legii privind…

- Secretarul general al NATO a explicat in cadrul declarațiilor de presa comune cu președintele Klaus Iohannis, ca un caștig al Rusiei ar insemna o tragedie pentru lumea intreaga, vulnerabilizand toate țarile.

- Actualul șef al Serviciului Vamal, Igor Talmazan a fost numit astazi oficial in funcția de secretar general al Guvernului, noteaza Noi.md Igor Talmazan este specializat in Drept Public. Anterior a activat ca șef al cabinetului președintelui fracțiunii parlamantare. In urma scrutinului din 11 iulie 2021,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a facut un nou apel la Guvern pentru a putea plati datoria companiei Termoenergetica la Elcen si i-a transmis lui Marcel Ciolacu ca locuitorii Capitalei nu se incalzesc cu glumite, dupa ce liderul PSD i-a transmis ironic sa se imprumute la Primaria condusa…

- Curtea Constitutionala a admis, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si pe cea a Guvernului in legatura cu Legea privind trecerea unui teren din proprietatea publica in cea privata a orasului Teius, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Seful statului a transmis Curtii Constitutionale…

- Statele Unite ale Americii au lansat, intre anii 1798-2022, 469 de intervenții militare in strainatate, din care 251 fiind provocate in ultimii peste 30 de ani de dupa incheierea Razboiului Rece, cifra ce depașește totalul intervențiilor militare in peste 190 de ani inaintea incheierii Razboiului Rece. …