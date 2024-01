Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, joi, ca in sedinta de Guvern se va acorda un sprijin direct de 100 de euro la hectar cultivatorilor din sectorul vegetal, pentru a compensa pierderile suferite din cauza razboiului din Ucraina. In plus, Executivul va legifera echivalarea permisului auto la categoriile…

- ”Asa cum am promis, aprobam astazi un prim pachet de masuri convenite impreuna cu fermierii si transportatorii. Am discutat si cu micii fermieri si transportatori aflati in strada, si cu marile asociatii de profil. Este clar ca protestele au fost indreptatite! Iar deciziile pe care le adoptam confirma…

- Fermierii protestatari și ministrul Agriculturii au ajuns la un acord privind solicitarile fermierilor. Reprezentantul fermierilor din Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) Marius Micu a anuntat ca probabil ca va fi decisa suspendarea protestelor. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus…

- Premierul Marcel Ciolacu le-a spus miniștrilor, in ședința care a avut loc luni dimineața, 15 ianuarie, la Palatul Victoria, ca „negociem in continuare cu buna-credința cu protestatarii”, dar exista și o linie roșie.Șeful Executivului a avut o intalnire de lucru cu ministrul de interne Catalin Predoiu,…

- Fermierii și transportatorii continua protestele, dupa ce discuțiile purtate, timp aproape patru ore, la Ministerul Finanțelor, au eșuat. Unii dintre transportatori anunța inclusiv proteste separate. Aseara, spiritele s-au incins in mai multe zone din țara. In Vama Siret, circulația a fost paralizata…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea luni dimineata o intalnire de lucru cu vicepremierul Catalin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, si reprezentanti ai Ministerului Finantelor,…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat ca Guvernul si-a schimbat ”vreo zece prim-ministri in zece ani”. ”Nici nu vreau sa intru in detalii cati ministri au fost pana acum pe fiecare minister in parte, dar cu adevarat, adevarata stabilitate a venit de la administratiile locale, pentru ca dumneavoastra aveti…