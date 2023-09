Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca anunța faptul ca Partidul Popular European va organiza, la București, Congresul din anul 2024. Decizia PPE este una extrem de interesanta, cu atat mai mult cu cat in Romania, in anul 2024, vom avea 4 randuri de alegeri, iar PPE da astfel un semnal fara precedent pentru…

- Partidul Republican din Romania a anunțat marți, 5 septembrie, numele noului președinte al filialei București. Acesta este Andrei Tinu, jurist, lector universitar doctor la Universitatea Titu Maiorescu, care a ocupat funcția de Presedinte al Autoritații Naționale pentru Cetațenie. Prezenți la numirea…

- Președintele Klaus Iohannis merge in aceasta dupa-amiaza intr-o vizita la Spitalul Floreasca, din București, la raniții in urma exploziei de la Crevedia. Premierul Marcel Ciolacu a fost și in vizita la cei raniți in urma exploziei de la Crevedia, dar a facut-o chiar in noaptea accidentului. Klaus Iohannis…

- Denis Șmihal, premierul Ucrainei, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski va veni in Romania, fara sa ofere insa și alte detalii “Cred ca președintele Zelenski va veni in Romania, nu pot spune data, dar știu ca o va face”, a declarat la un post Tv premierul. Vizita premierului ucrainean vine…

- UDMR și-a schimbat purtatorul de cuvant. Csoma Botond, liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, ocupa aceasta funcție incepand de miercuri. „Kelemen Hunor, presedintele UDMR, i-a incredintat rolul de purtator de cuvant lui Csoma Botond, liderului grupului parlamentar al UDMR din…

- BUCURESTI. Sportivii romani medaliații la Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023 și ocupanții locurilor 4-6, precum și medaliații la Jocurile Mondiale Special Olympics Berlin 2023 au fost felicitați pentru rezultatele obținute de Marcel Ciolacu, premierul Romaniei și Mihai Covaliu, președintele…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns, miercuri dupa-amiaza, la Baile Tusnad, unde va participa la Universitatea de Vara „Tusvanyos”. Intr-o fotografie pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, Viktor Orban apare cum indeparteaza, folosindu-se de o coada de matura, apa de pe unul din…

- Actiunile Hidroelectrica continua sa fie cele mai tranzactionate pe Bursa de la Bucuresti, generand schimburi in valoare de peste 338,6 milioane de lei, in sedinta de marti.BVB a inchis in crestere pe majoritatea indicilor, iar valoarea totala a tranzactiilor s-a situat la 416,6 milioane de lei (84,3…