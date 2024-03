Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis, luni, cu ocazia Zilei Politiei Romane, ca țara noastra este expusa la circuitele infractionale internationale, iar oamenii legii trebuie sa anticipeze si sa combata orice noua provocare.

- Mesajul premierului Ciolacu pentru polițiști, de Ziua Poliției: Sa trateze cu maxima seriozitate lupta cu traficanții de droguri Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a avut un mesaj pentru Poliția Romana, luni 25 martie. De ziua Poliției Romane, Ciolacu le-a cerut polițiștilor sa trateze cu maxima seriozitate…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o reactie la declaratiile lui George Simion privind nerecunoasterea tarii Republica Moldova, seful Executivului afirmand ca sunt doua state, Romania si Republica Moldova, unde traiesc romani. Despre acuzatiile aduse de premierul moldovean Dorin Recean liderului…

- Nr. 43 din 19 februarie 2024 ACTIUNI ALE POLITISTILOR CAPITALEI PENTRU ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA In baza planului Blocada, la data de 17 februarie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor…

- Ministrului Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a declarat miercuri ca, in ciuda agendei extrem de complexe din anul 2024 din punct de vedere politic, combaterea traficului de droguri ramane o prioritate, potrivit agerpres.ro. “Doresc sa asigur publicul din Romania ca, in ciuda agendei extrem de complexe…

- Din Belgia, Catalin Predoiu da semanlul tuturor structurilor din MAI: Combaterea traficului de droguri ramane o prioritate pentru noiMinistrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, care a participat la Anvers, in Belgia, la lansarea unei platforme de lupta impotriva traficului de droguri in Europa, a atras atentia, miercuri seara, ca la nivel european intra cantitati mari de droguri, dar a dat asigurari ca in Romania combaterea traficului…

- Premierul Marcel Ciolacu anunta ca autoritatile din Romania vor colabora cu cele din alte state pentru combaterea traficului si consumului de droguri. El afirma ca isi doreste combaterea traficului, pentru ca: ”Nu vreau sa stau sa urmaresc copiii in scoli”, scrie news.ro.”Ca sa nu consumi, trebuie…