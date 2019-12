Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Maltei, Joseph Muscat, a anunțat ca intenționeaza sa demisioneze din funcție in luna ianuarie, in contextul crizei declanșate de uciderea unui jurnaliste de investigații care ancheta legaturi ilicite intre mediul de afaceri și politicieni, informeaza BBC News online, anunța MEDIAFAX.Muscat…

- Prim-ministrul Maltei, Joseph Muscat, suspectat de ingerinte in ancheta asupra jurnalistei Daphne Caruana Galizia si supus unei presiuni intense de a demisiona, a obtinut duminica sprijinul Partidului laburist pentru a ramane in functie, probabil pana in ianuarie, relateaza AFP. Sambata,…

- Premierul maltez Joseph Muscat le-a transmis apropiaților sai ca intenționeaza sa demisioneze, a informat vineri cotidianul Times of Malta, citat de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Decizia sa a fost luata in urma crizei politice și juridice prin care trece Guvernul in urma uciderii jurnalistei…

- Șeful Cancelariei guvernamentale din Malta, Keith Schembri, a anunțat marți ca demisioneaza din funcție, informeaza Euronews.Keith Schembri colaboreaza cu Poliția in ancheta privind asasinarea in 2017 a jurnalistei Daphne Caruana Galizia. Premierul țarii, Joseph Muscat, a anunțat ca…

- Omul de afaceri maltez arestat miercuri in legatura cu ancheta privind asasinarea jurnalistei de investigatii Daphne Caruana Galizia a fost eliberat pe cautiune in cursul serii de joi, au declarat surse din politie, citate de Reuters.Yorgen Fenech, un important om de afaceri, se va afla sub…

- Poliția din Malta l-a arestat pe Yorgen Fenech, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din aceasta țara, în cadrul investigației referitoare la asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia, au informat doua surse citate de Reuters, potrivit Mediafax.Fenech a fost arestat în…

- Prim-ministrul maltez Joseph Muscat a confirmat marti arestarea unui barbat suspectat ca a actionat ca intermediar in cazul asasinarii jurnalistei Daphne Caruana Galizia in octombrie 2017, transmite dpa.Muscat a declarat ca suspectul ar putea fi gratiat daca va oferi informatii ce vor conduce…

