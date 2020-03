Stiri pe aceeasi tema

- , Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de luni, 23 martie a.c.,…

- "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19), urmand ca, in situatia in care rezultatul acestuia va fi negativ, premierul sa-si incheie perioada de izolare de 14 zile. In acest caz, in cursul zilei de marti,…

- Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat, duminica, Guvernul."Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de…

- Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat, duminica, Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii…

- Guvernul a anuntat, duminica, ca prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul dimineții de luni, 23 martie a.c., al doilea test privind noul coronavirus (COVID-19). Primul test a fost facut vineri, pe 13 martie, dupa ce a intrat in contact cu senatorul Vergil Chitac, gasit pozitiv cu COVID-19.…

- Ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, a anuntat joi ca a fost testat negativ pentru noul coronavirus, informeaza DPA. Scholz a adaugat intr-un tweet ca raceala pe care o contractase trece incetul cu incetul, astfel ca va putea participa la discutiile de joi din biroul cancelarului…

- Ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, a anuntat vineri seara, pe pagina sa de Facebook, ca rezultatul testului pentru coronavirus este negativ. "Rezultatul testului: negativ. Ne intoarcem #lamunca", a scris Violeta Alexandru, pe pagina de socializare Prim-ministrul…

- Informatizarea ANAF, „prioritara pentru guvern” Foto gov.ro Premierul Ludovic Orban a declarat, astazi, ca informatizarea ANAF este prioritara, iar daca CSAT va accepta propunerea ca evaziunea fiscala sa fie considerata pericol la adresa sigurantei nationale, atunci Agentia Nationala de Administrare…