Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate", in conditiile in care actualul guvern se confrunta, in ultimele luni, "cu provocari fara precedent", a declarat, joi, la Brasov, premierul Ludovic Orban, lider al PNL, care a adaugat ca, personal, el i-ar spune "potiune de cianura". "Sa lasi tara…

- Premierul Ludovic Orban a descris moțiunea de cenzura inițiata de PSD împotriva Guvernului drept o "poțiune de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca din nou România”. "Nu i-as spune motiune de cenzura, i-as spune potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca iar…

- Premierul Ludovic Orban considera ca motiunea de cenzura este "un act de iresponsabilitate". Premierul a descris motiunea de cenzura ca o "potiune de cianura", cu care PSD vine din nou sa otraveasca Romania, informeaza Agerpres."Eu nu i-as spune motiune de cenzura, ci potiune de cianura. (…) Este un…

- Premierul Ludovic Orban a poreclit miercuri moțiunea de cenzura ca fiind „poțiunea de cianura” cu PSD vrea sa „otraveasca” Romania și a spus ca rezultatul negocierilor pe care le poarta liberalii cu parlamentarii PSD le va anunța cu scurt timp inainte de vot.„Negocierile nu sunt publice. Ar…

- Premierul Ludovic Orban a avut o ieșire nervoasa la adresa PSD dupa ce moțiunea de cenzura a fost citita in Parlament.„Nu le este rușine, baronilor PSD, sa scrie așa ceva intr-o moțiune de cenzura, ca am luat bani de la investițiile pe apa și canal, in condițiile in care nu au fost in stare…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca sesizeaza CCR pe tema moțiunii de cenzura."Am luat decizia sa declanșam conflictul juridic de natura constituțiomala inyte Guvern ți Parlament privind depunerea moțiuni de cenzura, Sesizarea suntem pregatiți sa o finalizam și o vom depune fie astazi, fie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marți ca ia in calcul sa sesizeze CCR pentru un conflict constituțional intre Guvern și Parlament in legatura cu moțiunea de cenzura. Orban contesta depunerea moțiunii in sesiune extraordinara și a declarat ca demersul PSD este „o aventura care nu are nicio șansa sa…

- Motiune de cenzura. Documentul dedica un capitol "Chermezelor PNL in vreme de pandemie", in care arata ca "reprezentantii Guvernului si-au pierdut iremediabil credibilitatea in modul in care au gestionat pandemia". "Au spus pe gura ca virusul e deosebit de grav, dar s-au purtat ca si cum virusul…