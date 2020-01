Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt dezamagite de decizia parlamentului de la Bagdad de duminica, ce recomanda retragerea tuturor trupelor straine de pe teritoriul sau, dupa uciderea vineri a comandantului militar iranian Qassem Soleimani si a unui lider apartinand unei militii irakiene, informeaza Reuters citand…

- Parlamentul de la Bagdad a adoptat duminica o rezoluție prin care cere Guvernului sa expulzeze trupele americane din Irak, in urma unui raid aerian al forțelor SUA care l-a vizat pe generalul iranian Qasem Soleimani. Rezoluția solicita Guvernului irakian sa anuleze cererea de asistența adresata…

- Parlamentul irakian a votat duminica o rezolutie prin care cere guvernului de la Bagdad sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak si sa ia masuri pentru ca aceste trupe sa nu mai foloseasca in nicio circumstanta teritoriul, apele si spatiul aerian ale Irakului, transmite agentia Reuters. Rezolutia…

- Parlamentul irakian a votat, intr-o sedinta extraordinara, la care a participat premierul Adel Abdul Mahdi, o rezolutie prin care se solicita Washingtonului retragerea tuturor trupelor americane din Irak.

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani si locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declansa un razboi devastator in Irak", scrie AFP.

- Premierul irakian Adel Abdel-Mahdi a inlocuit din functie mai multi oficiali din domeniul securitatii joi, cu o zi inaintea unor proteste anti-guvernamentale, relateaza dpa. Una dintre principalele schimbari de personal facute de Abdel-Mahdi este numirea lui Qais Khalaf Rahima la conducerea…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…