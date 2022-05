Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex i-a inmanat demisia sa presedintelui Emmanuel Macron, inaintea unei indelung asteptate reorganizari guvernamentale, a transmis agenția Reuters, citata de Agerpres. Inlocuitorul cel mai vehiculat este o femeie, este vorba despre ministrul muncii, Elisabeth Borne. Decizia…

- Jean Castex, primul ministru francez, și-a prezentat luni demisia președintelui Emmanuel Macron, potrivit unui comunicat remis presei de Palatul Elysee și citat de agențiile AFP și Reuters. Mutarea lui Castex ii va permite lui Macron o remaniere guvernamentala mult așteptata, președintele francez declarand…

- Presedintele in exercitiu Emmanuel Macron a fost reales in aprilie si trebuie sa dovedeasca faptul ca a inteles frustrarile alegatorilor exprimate prin prezenta scazuta la urne si voturile in favoarea extremei-dreapta si extremei-stanga. El a declarat ca isi doreste un premier care promoveaza politicile…

- Premierul francez Jean Castex și-a prezentat, luni, demisia președintelui Emmanuel Macron, a anunțat biroul prim-ministrului, ceea ce deschide calea pentru o revizuire a cabinetului, dorita de Macron, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Mii de manifestanti au blocat vineri accesul in cladirile guvernului in capitala armeana Erevan, intr-un nou episod al protestelor care incearca sa obtina demisia premierului Nikol Pasinian, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, a declarat marti ca Uniunea Europeana lucreaza la un embargo asupra petrolului rusesc, adaugand ca presedintele Frantei, Emmanuel Macron, doreste o astfel de masura, scrie Reuters.

- Parisul este pregatit sa-și slabeasca controlul asupra Corsicai, intr-un proces care ar putea duce la un statut de autonomie pentru insula, inca nedecis, a declarat ministrul de interne al Franței, citat de un ziar din Corsica. Guvernul este hotarat sa se angajeze intr-o „discuție fara precedent pentru…

- Premierul rus Mihail Misustin a semnat luni un decret prin care se interzice exportul de zahar alb si zahar brut, pana pe 31 august, si exportul de cereale (grau, secara, orz si porumb), pana pe 30 iunie, in Uniunea Economica Eurasiatica (UEE), se arata intr-un comunicat al Guvernului, transmite Reuters.