Florin Cițu ignora avertismentul dat luni de guvernatorul BNR Mugur Isarescu cu privire la inflație și susține ca "Romania nu mai este o țara cu salarii mici". „Este o estimare a BNR. Eu spun ca angajații din Romania au salarii mai mari de 3.000 de euro net. Crește ponderea celor care au salarii mai mari […]