- Guvernul a anuntat luni ca premierul Viorica Dancila, alaturi de membri ai Executivului, se deplaseaza in mai multe zone afectate de inundatii din judetele Buzau, Bacau, Covasna, Brasov, pentru a evalua pagubele si a identifica cele mai rapide solutii de sprijinire a oamenilor.

- Aproximativ 190 de militari cu 15 mijloace tehnice au intervenit, in ultimele 48 de ore, la solicitarea autoritatilor centrale si locale cu atributii in domeniul interventiei in situatiile de urgenta, in judetele Bacau, Brasov, Buzau si Covasna, pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, joi dimineața, incepand cu ora 10.00, Comandamentul de vreme rea, la Palatul Victoria, Capitala și 17 județe fiind sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara, potrivit unor surse Mediafax. La intalnire participa premierul Viorica Dancila, și reprezentanți…

- Guvernul a decis sa acorde o noua zi nelucratoare pentru acest an – luni, 30 aprilie, a anunțat premierul Viorica Dancila, in ședința Executivului. Guvernul asigura astfel o “punte” intre weekend și ziua libera de 1 Mai, marți. Ziua va fi recuperata sambata 5 mai sau prin prelungirea programului normal…

