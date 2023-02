Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, joi seara, 16 februarie, o discuție telefonica cu Dorin Recean, in cadrul careia l-a felicitat pentru investirea in functia de prim-ministru al Republicii Moldova si l-a invitat la Bucuresti, potrivit unui comunicat al Executivului, transmis astazi, 17 februarie. Potrivit…

- Maia Sandu a semnat decretul prin care Andrei Spinu a fost numit in funcția de secretar general al Aparatului Președintelui Republicii Moldova, incepand cu data de 14 februarie 2023. Totodata, Veaceslav Negruța, care a deținut pana acum aceasta funcție, iși va continua activitatea in calitate de…

- Premierul Romaniei Nicolae Ciuca l-a felicitat pe Dorin Recean pentru nominalizarea ca viitor prim-ministru al Republicii Moldova, adaugand ca Romania va continua sa sprijine guvernul țarii noastre pentru integrarea in Uniunea Europeana. „Romania va ramane alaturi de Republica Moldova pe toate dimensiunile…

- Secretarul general al Consiliului Suprem de Securitate, Dorin Recean, a fost propus vineri de presedintele Maia Sandu pentru functia de premier al Republicii Moldova. "Vom purcede imediat la actiuni pe trei dimensiuni. Prima este ordinea si disciplina din institutii. Institutiile trebuie sa deserveasca…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a felicitat pe Dorin Recean pentru nominalizarea ca viitor prim-ministru al Republicii Moldova, adaugand ca Romania va continua sa sprijine guvernul acestei tari pentru integrarea in Uniunea Europeana, informeaza Agerpres.

- Dorin Recean a fost desemnat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, in calitate de candidat la funcția de prim-ministru. Anunțul vine dupa ce astazi, in cadrul unui briefing de presa, prim-ministra Natalia Gavrilița și-a anunțat demisia. {{662624}}Pina in prezent, Dorin Recean (n. 17 martie…

- Dorin Recean, consilier prezidențial pentru aparare și securitate naționala, a fost desemnat vineri drept candidat la funcția de prim-ministru de catre președinta Maia Sandu. Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Intr-un briefing de presa de…

- Dorin Recean a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. ANunțul a fost facut de Maia Sandu in cadrul unui briefing de presa. „Am decis ca este necesar sa acceleram și sa intarim eforturile prin numirea unui nou Guvern. Este o perioada grea pentru toata lumea, trebuie sa ne dezvoltam, sa mergem…