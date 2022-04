Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a transmis marți, 5 aprilie, ca Executivul sustine libertatea presei, iar premierul Nicolae Ciuca a cerut tragerea la raspundere a celor responsabili, dupa ce jurnalista Emilia Șercan a acuzat Poliția Romana ca a „scurs” in presa o captura de ecran depusa ca proba intr-un dosar legat de amenințarile pe care le-a primit dupa ancheta in care il acuza pe premierul Nicolae Ciuca de plagiat in teza de doctorat. „Guvernul Romaniei susține total libertatea presei. Romania este o țara democratica, in care dreptul la informare și libertatea de expresie…