- Prim-ministrul Florin Citu a avut luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de Anna Bjerde, vicepresedinte pentru Europa si Asia Centrala, in cadrul careia a prezentat, intre altele, reformele asumate de Guvern privind pensiile si salarizarea in sistemul public.

- Guvernul a aprobat ordonanta de urgenta privind coplata in sanatate, a declarat premierul Florin Citu, care a spus ca nu va scadea calitatea actului medical in sistemul public. "Ordonanta de urgenta privind coplata a trecut (in sedinta de Guvern - n.r.) astazi. (...) Nu are cum sa scada calitatea…