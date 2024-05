Stiri pe aceeasi tema

- Maria il acuza pe un barbat din satul Ileana, județul Ialomița, ca ar fi fost amenințata, dupa ce sambata ar fi avut loc un conflict de proporții. Ariciu, așa cum este cunoscut in comunitate, se apara și spune ca nu a facut altceva decat sa vina sa iși ia fiul acasa.

- Piedone și-a majorat salariul cu 50% in prima zi cand s-a intors din inchisoare la primarie. Pe 27 iunie, in prima zi cand a revenit in Primaria Sectorului 5, a semnat o dispoziție prin care iși majoreaza singur salariul.

- Cum a aflat Madalin ca ar fi fost inșelat de iubita. Baiatul mort in accidentul din olt a trecut prin clipe grele. Ce au dezvaluit doua prietene ale tanarului, in exclusivitate pentru Acces Direct.

- Varul Victoriei a reacționat dur dupa ce a fost acuzat de ea ca i-ar fi furat averea. Femeia a revenit in Romania dupa mulți ani in care a muncit in strainatate, dar cand a ajuns in locul unde ar fi avut averea, a aflat ca aceasta nu i-ar mai aparține. Auzind ce spune femeia, varul vitreg a reacționat…

- Familia Alinei, tanara ucisa de cea mai buna prietena in Mangalia, vrea sa faca dreptate. Loredana Atanasoaie ar putea sa primeasca o pedeapsa redusa, deși a comis o crima absolut halucinanta, iar acum avocatul ei a intervenit și explicat ultimele decizii ale instanței.

- Scandal de poporții intre vecini! Dupa o lunga perioada in care ar fi trait un adevarat coșmar in propria ei casa, Simona a decis sa iși spuna povestea la Acces Direct. Femeia din Ialomița il acuza pe vecinul ei ca i-a terorizat familia. Iata ce s-a intamplat și ce replica ii da vecinul!

- Politisti din cadrul Sectiei nr.13 Politie Rurala Segarcea au fost sesizati sa intervina pentru a aplana un scandal intre doua profesoare, de 53 si 55 de ani, care si-au adresat injurii chiar in incinta scolii din comuna Calopar, judetul Dolj, potrivit Agerpres. Potrivit IPJ Dolj, politistii au fost…

- Mohammed Ben Sulayem (62 de ani), președintele Federației Internaționale de Automobilism (FIA), este anchetat pentru presupusa influențare a rezultatului unei curse de Formula 1. Este vorba despre Marele Premiu al Arabiei Saudite din 2023, in care capul FIA ar fi militat pentru anularea penalizarii…