- Prim-ministrul nu a reușit sa-i convinga pe liderii SANITAS sa renunțe la proteste, care au declarat, dupa negocierile de la Guvern, ca vor continua protestele pana cand revendicarile le sunt aprobate. Practic, sindicaliștii au anunțat ca nu vor renunta la calendarul de proteste anuntat pana cand principala…

- Transportatorii și fermierii se afla vineri in cea de a treia zi de proteste, la intrarile in București, unde polițiștii și jandarmii au facut filtre și le interzic accesul din cauza ca nu au autorizație pentru a manifesta in Piața Victoriei. Joi seara a fost un scandal uriaș, la marginea Capitalei,…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…

- Premierul Ciolacu a ținut neaparat ca in cele cateva minute difuzate public de la inceputul ședinței de guvern, sa ii critice pe trei dintre membrii liberali ai cabinetului – ministrul de Finanțe Marcel Boloș, ministrul Energiei Sebastian Burduja și ministrul Educației, Ligia Deca. Marcel Ciolacu s-a…

- Guvernul Romaniei a fost dat in judecata de sindicaliștii SANITAS, iar peste 75.000 de oameni s-au alaturat acestui demers. ”Am declansat procesul impotriva Guvernului Romaniei. Aproape 75.000 de membri SANITAS s-au alaturat initiativei si au venit langa noi pentru a da Guvernul in judecata”, au anuntat…

- Protestele angajaților din cadrul Casei Naționale de Asigurari de Sanatate și a celor din cadrul Caselor județene de Sanatate escaladeaza. Aceștia anunța ca vor fi sistate platile catre spitale si furnizorii de servicii. Angajatii Caselor de Asigurari de Sanatate vor protesta, marti, la sediul Ministerului…

- Liderii PNL susțin ca, in acest moment, la buget nu exista bani nici pentru majorarile promise de la 1 ianuarie, nici pentru cele de la 1 septembrie. Surse politice au declarat pentru Antena 3 CNN ca, in ședința de astazi a Partidului Național Liberal, liderii au discutat despre faptul ca, la buget,…