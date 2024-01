”Pentru a mentine concurenta sanatoasa si pentru a scoate in evidenta cea mai mare vitalitate, singura modalitate este de a spori cooperarea in inovare”, a spus Li printr-o traducere oficiala in engleza a observatiilor sale in limba mandarina. ”Fructele stiintifice si tehnologice ar trebui sa fie benefice umanitatii in ansamblu, in loc sa devina un mijloc de a restrictiona sau de a limita dezvoltarea altor tari”, a adaugat Li, solicitand ”masuri mai deschise”. Li nu a numit in mod specific nicio tara in observatiile sale. Beijingul a cerut in repetate randuri Washingtonului sa elimine restrictiile…