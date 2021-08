Stiri pe aceeasi tema

- Un petrolier administrat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac in Marea Arabiei, in largul coastelor statului Oman. Incidentul s-a produs pe fondul tensiunilor dintre Israel si...

- „Dubla masura! Folosirea resurselor publice pentru tranșarea bataliei interne din PNL s-ar fi transformat in dosare penale, daca era vorba de oricare alt partid”, susține liderul liberal – democrat, in contextul apariției in spațiul public a unui punctaj de comunicare al PNL, cu antetul Guvernului.…

- Final tensionat si confuz de campanie electorala in Republica Moldova, unde duminica au loc alegeri parlamentare anticipate. Mihai Radulescu, care a moderat impreuna cu Ramona Avramescu dezbaterile electorale din studioul TVR Moldova, vine cu informatii.

- Conducerea partidului PACE a transmis catre autoritațile din Republica Moldova mai multe documente care ar atesta fapte de corupție comise de anumiți politicieni. Informația a fost confirmata de conducerea Ministerului Afacerilor Interne care a anunțat ca urmeaza sa transmita aceste materiale mai departe,…

- Poliția ceha a cerut procuraturii punerea sub acuzare a premierului Andrej Babis pentru frauda cu fonduri europene, relateaza CNN . Șeful guvernului de la Praga este suspectat ca a deturnat aproape 2 milioane de euro. Un purtator de cuvant al Parchetului de la Praga a declarat luni ca procurorii au…

- Politia banuieste ca in 2007 Babis a transferat temporar ferma si resort-ul "Cuibul de berze", din apropiere de Praga, in afara holdingului sau agro-alimentar Agrofert, pentru a beneficia de subventiile europene destinate micilor intreprinderi. Conform politiei, el ar fi deturnat astfel subventii de…

- "Buna ziua! Mulțumim ca ați venit la lansara partidului politic PACE (Partidul Acasa Construim Europa) in campania electorala. Sa incepem..."In acest fel a ales sa-și lanseze campania electorala pentru parlamentare partidul PACE din Republica Moldova. Un barbat vine și ridica capacul, iar din sicriu…

- In mai puțin de doua luni, in R. Moldova se vor desfașura alegeri parlamentare anticipate, iar partidele, pe rind, se inregistreaza in cursa electorala. In acest context, portalul de știri Noi.md a lansat un sondaj, prin care ii intreaba pe moldoveni Ce sloganuri de partid, in opinia dvs., vor fi cele…