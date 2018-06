Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a fost interpelat de parlamentarul conservator Michelle Rempel, care l-a intrebat daca ia in calcul reintroducerea vizelor pentru romani, avand in vedere numarul crescand de false solicitari de azil din partea unor grupari de crima organizata provenind din Romania.

- Potrivit Digi24.ro, subiectul reintroducerii vizelor pentru romani a fost luat in discutie in Canada inca de luna trecuta. Si asta pentru ca numarul solicitarilor de azil venite din partea romanilor a explodat. In doua luni au fost depuse de doua ori mai multe decat intr-un an intreg. Michelle Rempel,…

- O adolescenta de 15 ani, din Romania, a fost ucisa prin injunghiere intr-un parc din Germania. Un barbat din Turcia, in varsta de 25 de ani, s-a predat polițiștilor și a fost reținut. Un barbat de 25 de ani din Turcia este suspectat ca a ucis o adolescenta de 15 ani din Romania in parcul din Viersen,…

- Numarul solicitarilor de azil venite din partea cetatenilor romani, in Canada, a crescut semnificativ, dupa ce guvernul de la Ottawa a ridicat obligativitatea vizelor pentru cetatenii romani și bulgari care calatoresc in Canada. Astfel, Executivul canadian a decis introducerea unei limite de cereri…

- Premierul canadian Justin Trudeau si sotia sa, Sophie, i-au felicitat pe printul Harry si pe sotia acestuia, Meghan Markle, sambata, cu ocazia casatoriei, transmite DPA. "Azi, candienii au sarbatorit alaturi de printul Harry si de Meghan Markle care s-au casatorit la capela St. George din castelul Windsor.…

- Cancelaria președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea a transmis Biroului Permanent o informare oficiala privind vizita liderului PSD in Israel, unde a fost insoțit de premierul Viorica Dancila, din 25-26 aprilie. In raport se arata ca memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea respecta cursul…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o dezvaluire din cotidianul Libertatea pe tema posibilitații reintroducerii de catre autoritațile din Canada a sistemului de vize pentru cetațenii romani.Libertatea: In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut…