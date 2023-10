Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Rishi Sunak a sosit joi dimineața in Israel, a anunțat BBC. Vizita sa a fost anunțata in seara precedenta. Sunak urmeaza sa se intilneasca cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele Yitzhak Herzog. Durata vizitei va fi de doua zile, iar premierul britanic va vizita…

- Premierul britanic Rishi Sunak a plecat in Israel unde joi va avea discutii cu liderii acestui stat, urmand sa se deplaseze apoi in alte tari din regiune pentru convorbiri suplimentare, a anuntat Downing Street, relateaza The Guardian, citat de news.ro.Premierul britanic a parasit Londra miercuri…

- UDMR isi exprima solidaritatea totala fata de Statul Israel si poporul evreu, a declarat miercuri, in plenul Camerelor reunite ale Parlamentului, liderul deputatilor Uniunii, clujeanul Csoma Botond.

- Premierul britanic, Rishi Sunak, a anunțat astazi ca vrea sa extinda o interdictie a vinzarii de tigarete, astfel incit intregul Regat Unit sa devina o tara fara tutun. ”Propun ca pe viitor sa crestem cu cite un an virsta (legala) a fumatului, in fiecare an”, anunta Sunak intr-un discurs, la Congresul…

- Premierul britanic Rishi Sunak a dezmintit duminica vreo intentie a guvernului sau de a desfasura instructori militari in Ucraina, el venind astfel cu clarificari dupa o declaratie a ministrului sau al apararii.

- Premierul britanic Rishi Sunak și-a exprimat „ingrijorarea puternica" cu privire la ingerințele chinezești, dupa ce un fost angajat al Parlamentului britanic a fost arestat. El este suspectat ca a spionat pentru China, potrivit CNN.

- Prim-ministrul britanic, Rishi Sunak, a negat miercuri ca a refuzat sa reconstruiasca mai multe școli, dupa ce a ignorat avertismentele potrivit carora betonul ușor folosit in multe cladiri ar fi pus copiii in pericol, potrivit agenției Reuters.

- Premierul britanic a anunțat milioane de lire sterline de finanțare pentru un proiect de captare a carbonului, inaintea unei vizite in nord-estul Scoției. Proiectul Acorn din St Fergus, Aberdeenshire va prelua emisiile de gaze cu efect de sera și le va stoca in rezervoare de gaze aflate sub Marea Nordului.…