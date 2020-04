Stiri pe aceeasi tema

- Testarea in masa. Cine trebuie testatIntrebat despre testarea in masa și testele care pot fi facute la clinici private, Alexandru Rafila a declarat, la Realitatea PLUS, ca in urma cu doua zile Comisia Europeana, pe data de 18 (18 martie - n.red.) a dat o recomandare clara statelor membre privind categoriile…

- Negociatorul Marii Britanii in discutiile post-Brexit cu Buxellesul, David Frost, s-a izolat dupa ce a prezentat "simptome usoare" ale unei posibile infectii cu noul coronavirus, a anuntat vineri Downing Street, potrivit AFP. Joi, negociatorul UE cu Londra, Michel Barnier, a anuntat ca…

- Un doctor cardiolog consultant la un spital din Londra denunta politica sistemului de sanatate publica din Marea Britanie care nu permite testarea celor potential infectati, ci doar cazurile clare: el spune ca personalul medical nu e testat desi a luat contact cu pacienti bolnavi. El insusi are simptome…

- Premierul britanic Boris Johnson a respins luni apelurile de a inchide scolile si de a reintroduce testarea in masa pentru coronavirus, dar le-a cerut cetatenilor sa renunte la contactele sociale si la deplasarile care nu sunt esentiale, relateaza DPA. Johnson a declarat presei ca guvernul trebuie „sa…

- Peste doar cateva ore Romania intra in starea de urgenta anunțata ieri de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, de luni toate persoanele care se intorc din tari care au mai mult de 500 de cetateni confirmati cu COVID-19 vor fi obligate sa intre direct in izolare pentru 14 zile. Printre acestea: Italia,…

- E bucurie fara margini in Marea Britanie. Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP."Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul…

- Premierul britanic Boris Johnson si iubita sa Carrie Symonds au anuntat sambata ca asteapta un copil si ca se vor casatori, relateaza AFP. "Premierul si domnisoara Symonds sunt foarte fericiti sa isi anunte logodna si ca asteapta un copil la inceputul verii", a spus un purtator de cuvant…

- Premierul britanic Boris Johnson va proceda joi la o remaniere a cabinetului, a anuntat marti purtatorul sau de cuvant, transmite Reuters. Remanierea era asteptata de cateva saptamani si este probabil sa vizeze numirea altor titulari in unele posturi importante din guvern, in contextul…