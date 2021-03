Premierul anunță că salariile bugetarilor vor fi înghețate și anul viitor Premierul Florin Citu a anunțat, joi, in cadrul undei declarații de presa, ca salariile bugetarilor vor fi inghețate și anul viitor. „Este adevarat, si de aceea am luat aceste masuri anul acesta, o masura nepopulara de a mentine anvelopa salariala la nivelul anului trecut, iar anvelopa salariala ramane si anul viitor, creste foarte putin, la acelasi nivel. Reforma asa incepe, prin stoparea cresterii anvelopei salariale si fortand reforma in interiorul sistemului. Stiu foarte bine ce spuneti, ca e competitie neloiala din partea statului. Si e nu numai pe salarizare, este si modul in care statul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a anuntat ca reforma in sectorul public a inceput prin stoparea cresterii anvelopei salariale, iar salariile bugetarilor vor ramane la acelasi nivel si in 2022, informeaza Agerpres . „Este adevarat, si de aceea am luat aceste masuri anul acesta, o masura nepopulara de a mentine…

- Protestul sindicaliștilor de la Sanitas și de la Solidaritatea Sanitara Foto arhiva: Adriana Turea Câteva zeci de sindicaliști de la Sanitas și de la Solidaritatea Sanitara au protestat marti în fața sediului parlamentului nemulțumiți de salariile pe care le primesc. Manifestanții…

- Premierul Florin Cițu a vorbit, joi, despre sporurile bugetarilor, dar și despre Consiliile de Administrații și AGA din duferite instituții subordonate Guvernului. Ministrul Claudiu Nasui a depus plangere penala la DNA pentru suspiciuni de frauda "Legea salarizarii a fost adoptata in Parlament.…

- Vicepremierul Dan Barna (USR/PLUS) nu exclude varianta ca o parte a bugetarilor sa-si piarda locurile de munca anul acesta. Vicepremierul Romaniei spune ca mai multe companii de stat vor intra intr-un proces de restructurare in 2021 si renuntarea la angajati ar putea fi o consecinta a optimizarii…

- Legea bugetului care va fi trimisa in Parlament va conține o serie de taieri drastice. Potrivit unor surse din Guvern, citate de presa centrala, se pare ca vor fi eliminate voucherele de vacanța pentru bugetari in anul 2021, in condițiile in care nu au fost cheltuite cele din anii 2019 și 2020. De asemenea,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat astazi ca pregatește un proiect de lege care va modifica legea salarizarii unitare a bugetarilor. Ea a dat doua detalii despre modificarile pe care le va propune, legate de plafonul sporurilor adaugate la salariul de baza al bugetarilor, precizeaza g4media…

- Miercuri dimineața in fata Ministerului Muncii si la sediile prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj au loc proteste fata de inghetarea salariilor si pensiilor. „Nu cerem majorari salariale! Guvernul Romaniei trebuie sa respecte propriile acte normative asumate la nivel de executiv si aprobate in Parlamentul…

- Sindicalistii afiliati Federatiei PUBLISIND organizeaza, miercuri, un miting in fata Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si alte actiuni similare in fata prefecturilor din Bacau, Timis si Cluj, potrivit unui comunicat remis AGERPRES de organizatia sindicala. Federatia PUBLISIND include 35.000…