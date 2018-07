Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii India la Bucuresti, Thanglura Darlong, context in care premierul a subliniat prioritatea acordata de Guvern pentru extinderea colaborarii economice bilaterale romano-indiene.…

- Premierul de la Bucuresti, Viorica Dancila, a intrat din nou in gura presei. Sefa executivului, cunoscuta pentru gafele ei, a declarat de aceasta data ca vrea sa reduca democratia in Romania.

- Romania trebuie sa se concentreze pe o colaborare mai intensa cu tarile de pe continentul african, a declarat premierul Viorica Dancila, luni, intr-un mesaj cu ocazia Zilei Africii. Viceprim-ministrul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a citit mesajul…

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, la dineul de lucru oferit de prim-ministrul roman in cinstea inaltului oficial de la Zagreb au fost invitati sa participe toti membrii Executivului de la Bucuresti."Vizita oficialului croat are loc in contextul intensificarii relatiilor bilaterale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit marti, la Palatul Victoria, pe ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Republicii Algeriene Democratice si Populare la Bucuresti, Taous Djellouli, ocazie cu care seful Guvernului a exprimat satisfactia pentru tendinta pozitiva inregistrata in ultima…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, miercuri, o intrevedere cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu, care a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, informeaza un comunicat al Executivului…

- "Premierul roman a exprimat satisfacție pentru interesul acordat de partea israeliana la propunerea parții romane privind incheierea unui parteneriat Romania-Israel in domeniul noilor tehnologii, care va permite elaborarea de proiecte comune in principalele domenii ale acestuia, respectiv cercetare,…

- Dancila anunța inființarea grupului de lucru cu managerii din spitale: Trebuie sa analizam fiecare situatie in parte si sa venim cu raspunsuri concrete si corecte, a spus premierul, marți, la inceputul ședinței Executivului. Dancila a mai spus ca domeniul sanatatii este prioritar pentru Guvern. Viorica…