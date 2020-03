Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS. Cu cele 832 de cazuri anunțate sambata, 28 martie, numarul total al deceselor a ajuns la 5.690. Totodata, numarul cazurilor de persoane infectate a crescut cu 8.189, iar numarul total de cazuri confirmate a ajuns la 72.248. Citește și: CORONAVIRUS. Cum arata plamanii unui pacient…

- "Nu putem folosi Covid-19 pentru a concedia incepand de astazi", a indicat, intr-o conferinta de presa ministrul Muncii Yolanda Diaz, membra a Partidului de stanga radicala Podemos, care guverneaza in coalitie cu socialistii lui Pedro Sanchez. Aceasta interdictie a concedierilor a fost ceruta…

- Ludovic Orban a afirmat miercuri ca Guvernul va trebui sa "injecteze bani in economie”, sa creasca alocarile financiare pentru a sustine un program amplu de investitii si sa ia masuri care sa permita dezvoltarea companiilor pentru a raspunde cererilor de pe piata actuala."Sunt efecte negative in…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), organizatii care reprezinta toate institutiile bancare active pe piata romaneasca, acorda sprijin clientilor si autoritatilor privind limitarea efectelor negative asupra bunastarii economice individuale, a economiei…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca informatii actualizate referitoare la masurile adoptate de statele europene in contextul noului coronavirus au fost publicate pe site-ul MAE, la sectiunea "Atentionari de calatorie - Europa - COVID-19". De exemplu, in cazul Italiei, MAE recomanda…

- Prim-ministrul italian, Giuseppe Conte, a anunțat sambata noaptea ca se impune carantina pentru tot nordul Italiei. Astfel, cel puțin 16 milioane de persoane sunt acum blocate in regiunea Lombardia, scrie BBC...

- Italia a devenit epicentrul european al Covid-19, virusul care se raspandește rapid in peninsula, noi țari precum Elveția, Austria și Croația raportand imbolnaviri. In Italia trei persoane in varsta de 80 de ani au murit marți, toate fiind din regiunea Lombardia, cea mai afectata de apariția coronavirusului…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…