Premiera: prima slujba din Joia Mare la care nu a participat Regele, ci consoarta lui An de an, in Joia Mare dinaintea Paștelui, suveranul britanic ofera pensionarilor monede speciale cunoscute sub numele de bani Maundy. In acest an, regina Camilla a devenit prima consoarta regala care și-a asumat acest rol. Ea i-a ținut locul soțului ei la slujba organizata in Joia Mare. Reamintim ca Regele Charles a fost diagnosticat cu cancer și urmeaza in prezent un tratament, sub supraveghere medicala. Regina Camilla a purtat o rochie din șifon cu imprimeu leopard și o haina crem de cașmir semnata Fiona Clare,…