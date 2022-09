Stiri pe aceeasi tema

- Vehiculul, mai mic decat o masina, s-a proiectat cu o viteza de peste 20.000 kilometri pe ora pe tinta sa, atinsa la ora programata (23.14 GMT).Echipele NASA, reunite la centrul de control al misiunii in Maryland, Statele Unite, au explodat de bucurie in momentul ciocnirii.Cu cateva minute inainte,…

- O naveta spatiala a NASA s-a izbit in mod intentionat de un asteroid, in primul test de aparare planetara facut de umanitate, relateaza CNN. Impactul a avut loc luni la ora 7.14 p.m. ET( Eastern Time, marti la ora 2.14, ora Romaniei), fiind primit cu urale de echipa misiunii de la Laurel, Maryland.…

- Dimorphos are aproximativ 160 de metri in diametru si nu reprezinta nicio amenintare pentru planeta noastra. Este de fapt satelitul unui asteroid mai mare in jurul caruia a efectuat o rotatie completa.

- O nava spațiala a NASA s-a prabușit, luni, pe suprafata unui asteroid de dimensiunea unui stadion de fotbal, in cadrul primului ”test de aparare planetara” al agenției. Experții au vrut sa afle daca un corp de mari dimensiuni care se indreapta spre Pamant ar putea fi deviat, transmite The Guardian.…

- Un vehicul spatial al NASA a lovit intentionat suprafata unui asteroid, pentru a-i devia traiectoria, in cursul unei misiuni de testare fara precedent, care ar trebui sa permita omenirii sa invete cum sa se protejeze de o potentiala amenintare viitoare. "Cred ca acum pamantenii pot dormi linistiti,…

- Impact confirmat: un vehicul spatial al NASA s-a prabusit in mod intentionat pe suprafata unui asteroid, pentru a ii devia traiectoria, in cursul unei misiuni de testare fara precedent, care ar trebui sa permita omenirii sa invete cum sa se protejeze de o potentiala

- Șase podoabe și un sanctuar de la Muzeul Civilizației Gumelnița din Oltenița, obiecte prețioase care fac parte din Tezaurul Romaniei, vor fi expuse in premiera in Statele Unite ale Americii.

- Am fost onorați sa primim la sediul instituției noastre, vizita lui Quincy Thomas Troupe, Jr. – scriitor din Statele Unite ale Americii, grație gazetarului Florin Mureșan. Quincy Thomas Troupe, Jr. este un poet american, redactor, jurnalist și profesor emerit la Universitatea din California. Este cunoscut…