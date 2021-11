Premieră: Pentru a proteja Terra, NASA va devia traiectoria unui asteroid Agenția spațiala NASA anunța o misiune-test de deviere, in premiera, a traiectoriei unui corp celest natural in spațiu, cu scopul de a proteja Terra de o potențiala coliziune, transmite AFP. Pare un scenariu demn de Hollywood și totuși este real, scrie Le Figaro. NASA a pregatit decolarea pentru noaptea de marți spre miercuri. Este o misiune fara precedent: proiectarea unei nave la 24.000 km/h contra unui asteroid in speranța de a-i modifica traiectoria și in felul acesta sa ajute omenirea și sa o protejeze de o potențiala coliziune in viitor. Acest test ”va fi istoric”, a declarat, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

