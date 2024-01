Stiri pe aceeasi tema

- Premiera mondiala a operei Oedip la București, deschiderea Galeriei de Arta Decorativa Europeana de la Muzeul Național de Arta al Romaniei, un nou maraton de vizitare a expoziției Brancuși la Timișoara, se numara printre numeroasele evenimente culturale p

- “Incursiune in orașul medieval Baia Mare” este titlul filmului documentar de scurtmetraj realizat de catre Asociația Multiculturala Johannes Banfi Hunyades din Baia Mare cu sprijinul financiar al Municipiului Baia Mare și in parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș. ”Premiera…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Institutul Cervantes din București va invita la seria de proiecții de filme documentare de arta reunite sub titlul Mari pictori din Muzeul Prado, despre importanți artiști spanioli sau in conexiune cu Spania, care in

- Teatrul de Comedie are placerea sa va invite la premiera oficiala a spectacolului OAMENI BUNI de David Lindsay-Abaire, regia Andreea Vulpe, scenografia Andu Dumitrescu. Spectacolul se va desfașura duminica 17 decembrie, ora 19.30, la Sala Studio.

- Teatrul de Comedie are placerea sa va invite la premiera oficiala spectacolului NU SUNT TURNUL EIFFEL de Ecaterina Oproiu, regia Dragoș Huluba, costumele Doina Levintza. Spectacolul se va desfașura duminica 10 decembrie, ora 19.30, la Sala Studio.

- O romanca a fost aleasa dintre peste o mie de studenți din intreaga lume sa vorbeasca la deschiderea oficiala a anului universitar la Perugia. „Cred ca vor veni mulți italieni in Romania, prin Erasmus”

- Expozitia temporara „Restaurarea: intre stiinta si arta. Includerea in circuitul muzeal a unor carti, documente si harti” va fi deschisa la Muzeul National de Istorie a Romaniei de vineri, conform news.ro.Expozitia cuprinde piese din colectia Muzeului National de Istorie a Romaniei, precum si obiecte…

- Teatrul de Comedie anunța premiera oficiala a spectacolului A FI SAU A NU FI de Nick Whitby, regia Vlad Massaci, scenografia Iuliana Vilsan, care se va desfașura sambata 11 noiembrie, ora 19.00, la Sala Radu Beligan.