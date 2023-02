Clinica de Cardiologie de la Spitalul Clinic de Urgența (SCJU) din Targu Mureș este prima unitate medicala din țara noastra care efectueaza tratament intervențonal printr-o pompa cardiaca percutanta in cazul pacienților cardiovasculari cu risc foarte ridicat. Astfel, prin introducerea acestei metodologii, Clinica de Cardiologie se inscrie in randul unitatilor de elita pe plan european in tratamentul pacientului cardiovascular. „Clinica de Cardiologie din cadrul SCJU Targu Mures a demarat, joi, 2 februarie, programul de asistare mecanica circulatorie a tratamentului interventional complex, la pacientii…