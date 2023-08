Biroul pentru Imigrari:Aproximativ 60 de misiuni de indepartare sub escorta a strainilor de pe teritoriul Romaniei

Comunicat de presa Bucuresti, 24 august 2023 IN DOUA SAPTAMANI, POLITISTII DE IMIGRARI AU DESFASURAT APROXIMATIV 60 DE MISIUNI DE INDEPARTARE SUB ESCORTA In prima jumatate… [citeste mai departe]