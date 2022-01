Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara Cluj Napoca (USAMV) a realizat o noua premiera: extirparea unei tumori de aproape 13 kg de la caine metiș ciobanesc-german, in varsta de 11... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Universitatea de Științe Agricola și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca anunța o premiera in intervențiile chirugicale veterinare din clinicilor proprii: ablația unei tumori abdominale gigantice, de 12,6 kilograme, la un exemplar canin femela in varsta de 11 ani. Intervenția a fost realizata cu…

- Universitatea de Științe Agricola și Medicina Veterinara Cluj-Napoca anunța o premiera in intervențiile chirugicale veterinare din clinicile proprii: ablația unei tumori abdominale gigantice la un exemplar canin.

- Primarul Timisoarei Dominic Fritz a anuntat lansarea primului program de bugetare participativa din istoria orasului, un instrument modern de delegare a puterii de decizie catre cetateni, de transparenta si de implicare a comunitatii in buna administrare. Consiliul Local Timisoara a alocat 3 milioane…

- Romanii nu sunt mari amatori de fructe și legume și, mai mult de atat, se afla chiar pe ultimul loc in UE in ceea ce privește consumul. La noi, doar 2% din populatie mananca zilnic cel putin cinci portii de fructe si legume, in timp ce la nivelul Uniunii unul din trei cetateni (33%) a raportat in 2019…

- Vineri,17 Decembrie 13:30 Hai sa cantam din nou! (dub) - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical, Muzica, Normal, AG 14:00 Familia Monstrulescu 2 (dub) - Animatie, Comedie, Familie, Normal, AG 14:30 Spider-Man: No Way Home - Actiune, Aventuri, SF, Premiera, AP12 16:00 Hai sa cantam…

- Simona Halep, locul 20 in ierarhia mondiala, a confirmat ca va participa pentru prima oara la turneul de la Charleston (SUA), competitie de categorie “WTA 500” care va avea loc in perioada 2-10 aprilie. “Abia aștept sa joc la Charleston pentru prima data in cariera. Ar fi trebuit sa particip in 2020,…

- Vineri,5 Noiembrie 12:30 The Boss Baby: Family Business - Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Normal, AG 13:00 Monster Family 2 - Animatie, Comedie, Familie, Premiera, AG 13:30 Ron s Gone Wrong - Animati ...