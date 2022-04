Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ene, in vasta de 13 ani, originara din Broșteni, este caștigatoarea primei ediții a Festivalului Național de Fotografie „Instantanee‟ desfașurat online de Asociația „Viitorul suna bine‟, al carui președinte este Diana Bratosin. Din cele peste 100 de fotografii inscrise in concurs, doar 5 au fost…

- S-a stins din viața Viorica Toporaș, cetațean de onoare al municipiului Focșani și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania. „Viorica Toporas, artist plastic de excepție, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania, a trecut in neființa. In 2018 a primit titlul de cetațean de onoare al…

- Recensamantul populației și locuințelor 2022 a inceput ieri, 1 februarie, insa din 17 martie incepe autorecenzarea prin care salariații pot primi o zi libera daca vor completa online chestionarul. Recensamantul populației și locuințelor trebuia sa fie organizat inițial in 2021, insa a fost amanat pentru…

- Toate școlile din Romania vor putea sa funcționeze cu prezența fizica de luni, insa clasele care au trei cazuri de infectare cu noul coronavirus pe o perioada de șapte zile consecutive trec in sistem online, a anunțat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, la conferința comuna de vineri cu ministrul Sanatatii,…

- In partea de nord a Focșaniului, pe bulevardul Independenței, se afla Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel‟. Aproape in permanența, in fața acestui lacaș de cult vedeam schele, dovada a faptului ca vreme indelungata biserica a avut nevoie de lucrari de renovare și reconsolidare. Zilele trecute,…