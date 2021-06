Stiri pe aceeasi tema

- Protevista Iulia Cosma, prima femeie de la noi care va comenta meciuri de fotbal la Euro 2020. Este o premiera in istoria transmisiunilor disputelor fotbalistice din Romania. Pro TV a selectat echipa de comentatori care, din 11 iunie, vor prezenta meciurile de la turneul final al Campionatului European…

- Pro TV, post care va difuza in exclusivitate meciurile de la Campionatul European de Fotbal Euro 2020, a cooptat in echipa de comentatori și o femeie: Ioana Cosma, care are o experiența in presa de peste 25 de ani, scrie Gazeta Sporturilor . Ioana Cosma, 47 de ani, a lucrat la inceputul carierei in…

- Cu o saptamana inainte de inceputul Campionatului European de fotbal, un supercalculator estimeaza ca Franța are cele mai mari șanse de a cuceri trofeul. Cu EURO 2020 la ușa, cei de la Opta au apelat la modelul lor de predicție pentru a realiza un clasament al favoritelor la turneul final. Deloc surprinzator,…

- Selectionatele Frantei si Belgiei sunt principalele favorite la castigarea Campionatului European - EURO 2020, care va avea loc in aceasta vara (11 iunie - 11 iulie), potrivit unui studiu realizat de Stats Perform Predictor, un instrument dezvoltat de Opta, specialistul de referinta al statisticilor…

- Fiecare component al lotului Germaniei ar putea ”pleca acasa” cu o prima record de 400.000 de euro în cazul în care reușesc sa câștige Euro 2020.Cei 26 de jucatori vor împarti astfel 10,4 milioane de euro daca se vor impune la competitia la care sunt în…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara saptamana aceasta, a convenit marti sa mobilizeze 397,5 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta 17 state membre si trei tari in curs de aderare sa protejeze sanatatea publica in contextul COVID-19. Statele…

- Intr-o foarte mare masura, țarile UE vor finanța prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliența acele parți ale economiei care vor aduce valoare adaugata la nivelul UE. dar și programe de eficiența energetica și digitalizare, arata o analiza facuta de CNIPMMR și ANAT, conform Mediafax. Citește…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a respins joi reclamatia unei asociatii de familii din UE care contesta politica europeana privind clima, pe motiv de lipsa a calitatii procesuale a reclamantilor, transmite dpa. Familii din Germania, Franta, Italia, Portugalia si Romania, carora…