Stiri pe aceeasi tema

- Optsprezece perchezitii sunt facute, miercuri dimineata, in judetul Timis, la membri ai unei grupari care se ocupa cu traficul de droguri si de substante psihoactive. Anchetatorii au stabilit ca acestia se aprovizionau cu droguri plasand comenzi pe Darknet sau prin colete trimise in special din OIanda…

- Pr. conf. dr. Sorin Șelaru și prof. dr. Daniel Munteanu, coordonatorii unui volum omagial dedicat Patriarhului Romaniei și publicat anul acesta in Germania, au fost premiați vineri la Reședința Patriarhala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- „Ancheta multipla” dupa explozia de la Santierul Naval Orsova Portul Orșova. Foto: Arhiva/ Nicolae Badea/ Agerpres Realizator: Tragedia de la Santierul Naval Orsova petrecuta în urma cu doua zile, este anchetata de mai multe institutii. Din primele cercetari reiese ca accidentul, care a dus…

- Joi seara, Viniloteca din Timișoara a fost gazda unei inedite sesiuni de autografe acordate de catre membrii formației Rezident Ex, evenimentul avand parte cum era de așteptat și de o sesiune de poze și multe povești din tabara formației care in vara acestui an a implinit zece ani de existența. La fața…

- Alice Francis s-a nascut in Timișoara, avand o mama care a trait la Ghiroda și un tata care provine din Tanzania. A parasit Romania la varsta de cinci ani și a imbrațișat o cariera muzicala, lansand in 2012 albumul de debut, „St. James Ballroom”. De-a lungul anilor, Alice Francis a concertat de mai…

- Documentar de Mihai Grecu, proiectat vineri la Sebeș: Reacția satenilor din Rahau la holograma lui Nicolae Ceaușescu Eveniment cultural excepțional la Sebeș. Vineri, 2 septembrie 2022, incepand cu ora 19.00, in sala de evenimente a Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș va avea loc proiecția filmului…

- Ansamblul folcoric german „Banater Rosmarein” a reprezentat Romania in cadrul evenimentului Ennis European Culture Week, care a avut loc recent in Irlanda. Prima ediție a acestui festival european dedicat pastrarii tradițiilor culturale a avut loc in 1986 in Germania iar Timișoara a gazduit aceasta…