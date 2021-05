Premieră în UE: Agenția Europeană a Medicamentelor a început să evalueze vaccinul chinezesc al Sinovac Agenția Europeana a Medicamentelor a anunțat marți ca a început analiza în timp real a vaccinului chinezesc dezvoltat de Sinovac, pe baza datelor preliminare de la testele pe animale și oameni ce sugereaza ca vaccinul produce un raspuns imun contra coronavirusului, transmite Reuters.

Datele privind vaccinul anticovid cu virus inactivat vor fi evaluate pe masura ce vor fi disponibile, pentru a grabi posibila aprobare, a informat EMA.

Aceste este primul vaccin chinezesc analizat de EMA în timp real, și al patrulea aflat într-o astfel de pricedura dupa cele CureVac (Germania),…

Sursa articol: hotnews.ro

