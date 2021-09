Premieră în trenurile CFR Călători! Compania are planuri mari CFR Calatori introduce plata cu cardul in trenuri, la conductor. Deocamdata, printr-un proiect pilot pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Otopeni, insa compania vrea sa il extinda pe toate rutele. Pot exista, insa, și inconveniente. Daca nu va luați bilet din timp de la o casierie, ori de pe siteul CFR, riscați ca in tren sa nu gasiți loc. In plus, pentru anumite tipuri de bilete veți achita o supra-taxa. Plecarea unui tren din Gara de Nord spre Aeroportul Otopeni a fost un moment istoric pentru CFR Calatori. Este prima garnitura din Romania in care conductorul are un aparat POS. Adica pasagerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

