Premieră în Prahova: Primăria Brazi dă bani cuplurilor infertile pentru fertilizare in vitro! Violeta Stoica Reprezentanții autoritații locale din comuna prahoveana Brazi au reușit, din nou, sa iasa in evidența, prin grija financiara pe care o indreapta – de aceasta data – catre creșterea natalitații intr-una dintre cele mai bogate localitați ale județului. Cele mai noi ajutoare banești care vor fi acordate la Brazi susțin atat femeile insarcinate, dar și pe acelea care doresc sa ramana insarcinate, prin intermediul procedurii medicale de fertilizare in vitro. Avand in vedere bugetul semnificativ al localitații, consilierii locali s-au gandit sa aloce fonduri importante pentru cuplurile… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

