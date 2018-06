Premiera: Doua companii din China, in Top 10 al celor mai mari branduri din lume

Doua companii din China ocupa pozitii de top pe lista din acest an a celor mai valoroase branduri din lume.



Gigantul de comert electronic Alibaba a intrat pentru prima oara in Top 10 BrandZ, publicat in fiecare an de WPP si Kantar Millward Brown, unde se mai afla si grupul Tencent. Avem astfel, in premiera, doua companii din China printre cele mai valoroase 10 branduri din lume.



Alibaba ocupa locul al noualea in acest top, cu o valoare de brand aproape dubla, de 113 miliarde de dolari, in contextul expansiunii companiei lui Jack Ma in domenii precum platile mobile si cloud,…